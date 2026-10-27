El inesperado regalo que Aníbal Mosa le habría entregado a Harry Kane en la gala del Balón de Oro

27 oct. 2026 - 15:52 hrs.

Una particular anécdota protagonizó Aníbal Mosa durante la gala del Balón de Oro 2026, realizada en Londres. El presidente de Blanco y Negro acompañó al arquero de Colo-Colo, Vozinha, en la ceremonia y aprovechó la instancia para compartir con algunas de las principales figuras del fútbol mundial.

A través de un video publicado en las redes sociales oficiales del cuadro albo, el dirigente reveló que le hizo un regalo al delantero inglés Harry Kane: un pin con el escudo de Colo-Colo, con el que buscó llevar la insignia del club hasta una de las estrellas del fútbol internacional.

“A Harry Kane también le regalé un pin”, contó Mosa, quien manifestó su satisfacción por la posibilidad de que el atacante se llevara un símbolo del equipo chileno.

En el registro difundido por Colo-Colo, el dirigente explicó que estaba contento de que las figuras con las que compartió durante la ceremonia pudieran llevarse el escudo del club.

“Muy contento de que se hayan llevado el escudo de Colo-Colo ahí en su bolsillo para su casa”, señaló Mosa al referirse al obsequio que le entregó al delantero inglés.

El presidente de Blanco y Negro también aprovechó la instancia para explicar el significado que tiene para él representar al equipo y a sus seguidores cada vez que participa en actividades dentro y fuera de Chile: “Yo cuando salgo al extranjero o en el mismo país, yo digo que soy la cara de 10 millones de hinchas”, afirmó.

Mosa destacó la presencia de Colo-Colo en el Balón de Oro

La participación del dirigente en la ceremonia estuvo marcada por su acompañamiento a Vozinha, arquero caboverdiano de Colo-Colo que finalizó en el sexto lugar de su categoría en la elección del mejor portero de la temporada 2026.

Tras el evento, Mosa también destacó que distintas figuras del fútbol mundial conocían al club chileno, entre ellas Harry Kane, Lamine Yamal, Bukayo Saka y el presidente del Barcelona, Joan Laporta.

De esta manera, el presidente de Blanco y Negro resaltó la oportunidad de compartir con referentes del fútbol internacional y de entregarles un recuerdo del cuadro albo durante una de las ceremonias más reconocidas de este deporte.