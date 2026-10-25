Aníbal Mosa explicó su presencia en viaje de Vozinha al Balón de Oro: "Sostener un par de reuniones que acordé"

25 oct. 2026 - 16:43 hrs.

¿Qué pasó?

Gran sorpresa causó la noticia de que el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, acompañaría al portero caboverdiano Vozinha en su viaje a Londres para estar presente en la gala del Balón de Oro, premio al cual fue nominado en la categoría de mejor arquero.

En diálogo con radio ADN, el mandamás de Colo Colo justificó su presencia en el vuelo que tomará el meta, señalando que sostendría conversaciones en nombre del propio conjunto popular.

"Yo me quedaré el día 27 de octubre para sostener un par de reuniones que acordé, siempre con el tema de Colo Colo. Tomaré un vuelo el martes 27 en la noche para llegar a Chile el miércoles 28 en la mañana, ya que ese día tenemos reunión de directorio en Blanco y Negro", explicó el dirigente.

El timonel albo también resaltó el compromiso del africano para estar disponible en el duelo de esta tarde con Palestino. "Siempre privilegió el jugar y eso lo habló con su entrenador (Fernando Ortiz). Cuando ya todo estaba más o menos claro, empezamos a buscar vuelos que nos podían servir hasta que dimos con uno", precisó.

Con respecto al itinerario de vuelo, el empresario detalló que "el vuelo no llega directo a Londres. Primero llegaremos a Madrid y después nos desplazaremos en otro avión a Londres para estar presentes en la gala del Balón de Oro".

En cuanto al retorno del golero, Mosa añadió que "será tan rápido como la ida. Después de la ceremonia nos iremos al hotel y Vozinha se levantará a eso de las 4 de la mañana para tomar el vuelo a Chile. Luego se pondrá a disposición del entrenador".

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