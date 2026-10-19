Suspenden 45 minutos restantes entre Colo Colo y Puerto Montt por Copa Chile

19 oct. 2026 - 21:25 hrs.

Se esperaba que Colo Colo y Deportes Puerto Montt pudieran completar este martes 20 de octubre los 45 minutos restantes de la revancha de cuartos de final de Copa Chile, la cual fue suspendida en el entretiempo en el estadio Monumental por las intensas lluvias.

Sin embargo, albos y sureños tendrán que seguir esperando para definir la llave de ronda de ocho mejores de la competencia.

Es que este lunes, pese a que se analizó adelantar el cotejo dos horas antes (de las 18:00 a las 16:00 horas) y sin público, finalmente se oficializó la suspensión ante las fuertes lluvias que se pronostican entre martes y miércoles en la capital.

¿Qué se informó?

"Informamos a nuestros hinchas que, por instrucción de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana y debido a la alerta climática que afecta a la zona, la ANFP ha definido la suspensión de la reanudación de los 45 minutos restantes del partido entre Colo-Colo y Deportes Puerto Montt", comunicó el Cacique en redes sociales.

"Lamentamos los inconvenientes que esta medida pueda ocasionar y agradecemos la comprensión de nuestros hinchas ante esta situación", añadió el club.

Por su parte, la ANFP señaló que "esta decisión se adopta tras la comunicación oficial de la Delegación Presidencial Metropolitana, que no autorizó la realización del encuentro debido al Aviso Meteorológico de Senapred de fecha 19 de octubre de 2026, que informa probables tormentas eléctricas desde la tarde del lunes 19 de octubre de 2026 a la noche del 22 de octubre de 2026 desde la Región de Coquimbo hasta la región del Maule".

Sobre la nueva reprogramación de la revancha, todavía no se sabe, por lo que O'Higgins seguirá esperando por el ganador de esta llave para las semifinales.

Consignar que Colo Colo se impuso por 1-0 a Deportes Puerto Montt en la ida disputada en el Chinquihue y ganaba por la cuenta mínima en la suspendida revancha en el Monumental.

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