"Mi mamá nunca me dejó entrar en la cocina": Arturo Vidal cocinó por primera vez para su hijo

05 oct. 2026 - 15:54 hrs.

Arturo Vidal sorprendió a sus seguidores al compartir un particular momento con su hijo, con quien pasó un domingo en la cocina y se animó a preparar comida por primera vez para él.

En un “reel” publicado en su cuenta de Instagram, el “King” confesó que nunca tuvo mucha experiencia en la cocina debido a una particular razón relacionada con su madre.

“Mi mamá, te lo juro, nunca me dejó entrar en la cocina”, contó el futbolista mientras preparaba la comida.

Una preparación simple

En las imágenes, Vidal aparece junto a su hijo cocinando una sencilla comida: pan con huevo. Sin embargo, incluso una tarea tan básica terminó revelando que el futbolista prácticamente no tiene experiencia frente a los fogones.

De hecho, su pareja dejó en evidencia una de las dificultades que tuvo durante la preparación: “No sabe quebrar ni un huevo, literal”, se escucha decir en el registro.

Durante el video, Vidal también contó que en los nueve años de su hijo nunca le había cocinado. Según explicó, tampoco solía preparar comida por su cuenta, ya que su madre prefería encargarse de todo.

Así, lo que comenzó como una simple preparación de pan con huevo terminó convirtiéndose en una primera experiencia para el futbolista, esta vez compartiendo junto a su hijo.

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