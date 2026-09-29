El consejo de Arturo Vidal a Darío Osorio para explotar en la Selección: Lo comparó con Robben y Olise

¿Qué pasó?

Arturo Vidal volvió a analizar a La Roja durante el React de Mega para el partido de Chile vs. Estados Unidos, y puso especial atención en el rendimiento de Darío Osorio, a quien le entregó un particular consejo para aprovechar sus principales características.

El volante de Colo Colo destacó la velocidad y la pegada del atacante chileno, pero aseguró que debería aprovechar más sus atributos para generar peligro al rival.

El consejo de Vidal a Darío Osorio

"Yo le pido, yo le exijo a Osorio... Me gustaría que fuera más hacia afuera y después de ahí cortar hacia adentro, porque con la velocidad que tiene y la pegada podría hacer 1000 goles", señaló Vidal.

El "King" utilizó como referencia a dos jugadores que explotan precisamente esas características: Arjen Robben y Michael Olise.

"Debe ser como Robben, como lo hace Olise, porque tiene esa pegada, la velocidad la tiene", aseguró.

Vidal, además, recordó su experiencia compartiendo camarín con el exfutbolista neerlandés durante su etapa en el Bayern Múnich. "A Robben yo lo tuve de compañero, lo tuve de compañero 3 años. Podía perder la pelota, iba 12 veces, perdía 11, pero una era gol, y chao, a celebrar", recordó.

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