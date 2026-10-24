Muere histórico dirigente del Colo Colo campeón de América en 1991

24 oct. 2026 - 17:32 hrs.

¿Qué pasó?

Colo Colo está de luto. Este sábado falleció uno de los históricos dirigentes del club albo en su mejor época internacional: Ricardo Weisselberger.

El hombre, quien tenía 77 años, formó parte de la dirigencia alba encabezada por Peter Dragicevic entre 1986 y 1989 y, desde 1990 hasta 1994, asumió como presidente de la Comisión Fútbol, etapa en la que estuvo vinculado a uno de los periodos más exitosos en la historia del club.

Durante su carrera como dirigente de Colo Colo, los albos ganaron cinco campeonatos de Primera División, cuatro trofeos de Copa Chile y también tres títulos internacionales: la Copa Libertadores (1991), la Recopa Sudamericana y la Copa Interamericana (ambas en 1992).

Según informó su familia, el funeral de Ricardo Weisselberger se realizará este domingo a partir de las 12:30 horas, en el Cementerio Israelita de Conchalí.

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