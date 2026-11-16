Padre del subsecretario Pavez queda en prisión preventiva tras accidente en estado de ebriedad que dejó a familia herida

16 nov. 2026 - 13:54 hrs.

¿Qué pasó?

En prisión preventiva quedó Máximo Pavez Cerda, padre del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien, en estado de ebriedad, protagonizó un accidente de tránsito en la comuna de Lampa que dejó a tres personas lesionadas, una de ellas en riesgo vital.

La medida cautelar fue decretada durante la audiencia de formalización, luego de que el tribunal considerara que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, se estableció un plazo de 120 días para la investigación.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los antecedentes del caso, el automóvil conducido por Pavez Cerda chocó por detrás a una carreta de tracción animal en la que viajaban dos adultos y una niña de dos años. Producto del impacto, los tres ocupantes salieron eyectados y sufrieron diversas lesiones.

El conductor de la carreta resultó con una fractura de cráneo y permanece internado en Clínica Dávila, en riesgo vital. La mujer y la menor también resultaron heridas y, según la información disponible, dos de las tres víctimas continúan hospitalizadas.

El alcotest practicado a Pavez Cerda arrojó 1,58 gramos de alcohol por litro de sangre. En tanto, los documentos del vehículo no estaban al día, aunque su licencia de conducir sí se encontraba vigente, pero no la portaba.

Defensa cuestionó la calificación de las lesiones

Tras la audiencia, el abogado defensor Jorge García Sepúlveda anunció que recurrirán a la Corte de Apelaciones para intentar modificar la medida cautelar.

“Es un hecho cierto que las lesiones son graves, pero la clasificación de 'graves-gravísimas' tiene una connotación jurídica que es distinta y que nosotros entendemos que no se encuentra acreditada”, sostuvo.

Asimismo, destacó que Pavez Cerda declaró durante el procedimiento y entregó su versión de lo ocurrido. “Ha colaborado desde el primer momento, él declaró incluso y renunció a su derecho a guardar silencio, dio una versión que fue corroborada con los antecedentes que están en el informe de la SIAT”, agregó.

Por su parte, el fiscal Gonzalo Álvarez indicó que "atendida la naturaleza de los hechos, por lo que ha sido formalizado, la gravedad de los mismos, hacen entender al Ministerio Público que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, cuestión que fue compartida por el tribunal".

¿Qué dice la representación de las víctimas?

Desde la representación de las víctimas respaldaron la prisión preventiva y señalaron que los antecedentes expuestos durante la audiencia justificaban la medida decretada por el tribunal.

El abogado Cristóbal Roa también se refirió a la condición del hombre que conducía la carreta. “Por lo que se señaló en la audiencia, su evolución ha sido bastante lenta y lamentablemente sigue en un estado muy similar al del viernes”, indicó.

Respecto de la niña de dos años, agregó que “también se encuentra con lesiones muy graves”.