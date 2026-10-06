Conocido club de pádel del sector oriente se va a la quiebra: Sus ocho canchas se rematarán a mediados de octubre

06 oct. 2026 - 10:51 hrs.

El auge de los deportes de pala vive un amargo capítulo en la comuna de Colina. El conocido recinto Padel Park, ubicado en la calle Santa Luz, en el sector de Chicureo, se encamina formalmente a su liquidación tras enfrentar graves problemas financieros, legales y de infraestructura.

El recinto saldrá a remate el próximo miércoles 14 de octubre. Entre los bienes que se subastarán se encuentran ocho canchas de cristal templado y pasto sintético, seis baños, un lavamanos de piedra y un mesón de recepción, consignó DF.

La subasta se realizará en modalidad 100% online, bajo la conducción del martillero Exequiel Balmaceda Ossa, de la Compañía General de Remates.

De la ilusión en pandemia a una severa crisis financiera

La historia de Padel Park comenzó durante la pandemia, cuando cuatro socios —Tomás Ezau Cantó, Jaime Andrés Castillo, Luis Reinaldo Santana y Daniela Fernanda De Lavalle— decidieron emprender arrendando una parcela rural colindante al Restaurante Bello Oriente.

Con recursos propios y préstamos de personas cercanas, lograron levantar el proyecto deportivo. Sin embargo, las dificultades no tardaron en llegar.

Clausura prolongada

Tras los reclamos de una vecina de un condominio cercano, el complejo sufrió una clausura que se extendió por cerca de diez meses, periodo durante el cual la empresa debió continuar pagando el arriendo del terreno sin percibir ingresos.

Fallas en la infraestructura

El radier de las canchas se construyó con solo una capa superficial de hormigón. Con las lluvias, el terreno cedió, generando desnivelaciones y grietas que fueron advertidas por los propios clientes.

Además, el club operó con falta de patente comercial adecuada en suelo rural y nunca se concretó el cambio de uso de suelo necesario.

Deudas e incumplimientos de terceros

Para saldar arreglos, la firma se endeudó con acreedores como Miguel Ángel Cerpa Becerra (quien tomó prenda sobre cinco de las ocho canchas), Blas Rodríguez Vera y Moon Corp SpA.

Adicionalmente, la firma PlayBeat subarrendó parte del recinto y dejó de pagar, mientras que otros acreedores como Eventos y Proyectos Stentbull SpA reportaron facturas impagas por el arriendo de un toldo desde fines de 2024.

Procedimiento simplificado y remate total

Ante una "situación de cesación de pagos permanente e irreversible", la sociedad solicitó su propia liquidación voluntaria el 14 de agosto ante el Juzgado de Letras de Colina, la cual fue decretada oficialmente el 16 de septiembre bajo el procedimiento simplificado para micro y pequeñas empresas.

La liquidadora de la causa, Camila Alid Willer, solicitó rematar las instalaciones sin mínimo debido al riesgo de deterioro. Argumentó además que no es viable el desarme y traslado de las estructuras, por lo que el retiro de lo adjudicado será de responsabilidad y costo exclusivo de los compradores, en un terreno que no pertenece a la empresa.

Todo sobre Economía