¿Pedro Pascal podría ir por el Oscar? La película que lo instala entre los posibles nominados

06 oct. 2026 - 12:05 hrs.

Pedro Pascal podría dar uno de los pasos más importantes de su carrera cinematográfica. Su nueva película, “¡Behemoth! Una vida. En piezas”, acaba de estrenarse y su interpretación ya comenzó a instalarlo entre los nombres que podrían competir por el Oscar a "mejor actor".

La cinta, dirigida y escrita por Tony Gilroy, tuvo su estreno mundial el viernes en el Festival de Cine de Nueva York. Pascal interpreta a Alex Serian, un reconocido violonchelista que regresa a Los Ángeles después de años alejado de su ciudad natal.

Una actuación basada en las miradas y los silencios

Alex fue un niño prodigio de una familia de músicos de estudio. Después de años dedicado a interpretar obras sinfónicas, vuelve a casa para integrarse a una orquesta que grabará la banda sonora de una nueva franquicia cinematográfica, cuyo título tentativo es “Behemoth!”.

La película reconstruye su pasado a través de flashbacks que aparecen mientras interpreta distintas composiciones. En ellos se revelan las experiencias que lo alejaron de su familia. También se exploran sus vínculos con su padre, su hermano, su exnovia Carol (Olivia Wilde) y Nadia (Eva Victor), una violonchelista con quien tuvo una relación en Dallas.

Para encarnar al personaje, Pascal tuvo que aprender a tocar el violonchelo y construir una interpretación marcada por la contención. Buena parte de lo que vive Alex se expresa a través de sus gestos y silencios.

Variety destacó precisamente ese aspecto y calificó la actuación como “hermosa e introspectiva”, y la ubicó entre los mejores trabajos cinematográficos del actor. El medio también resaltó que la película se construye en torno a lo que refleja el rostro de Pascal cuando el personaje permanece en silencio.

No todos quedaron convencidos

La recepción de la película no fue completamente positiva. The Hollywood Reporter cuestionó que la estructura del largometraje afectara “la calidez y el magnetismo” que expresa el actor.

The Guardian también comparó la propuesta con “Tár” y planteó: “Ojalá Pedro Pascal tuviera una pizca del carisma de Cate Blanchett, o que Gilroy se acercara a la elegante forma en que Todd Field entreteje los géneros”.

Variety, aunque destacó el trabajo de Pascal, también advirtió sobre la particular propuesta de la cinta: “Hay que reconocer que el filme no será para todo el mundo. ¡Behemoth! Una vida. En piezas tiene un aire muy a lo Tár. Se centra en un protagonista cuyo don y cuyo daño provienen de la misma fuente. A algunos les parecerá demasiado ingenioso el recurso de la película ficticia, y otros podrían opinar que el clímax resulta demasiado contenido”.

El Oscar, un nuevo escenario para Pedro Pascal

Pascal llegó a la fama principalmente a través de la televisión. Tenía casi 40 años cuando interpretó a Oberyn Martell en “Juego de Tronos”, papel al que posteriormente le siguieron producciones como “Narcos”, “The Mandalorian” y “The Last of Us”.

Con esta última serie, el actor comenzó a disputar los principales reconocimientos de la industria televisiva. Ahora, “¡Behemoth! Una vida. En piezas” abre una posibilidad distinta: entrar por primera vez en la conversación por los grandes premios cinematográficos.