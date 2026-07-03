"Me rebautizó como Vicente": El relato de bombero chileno tras el milagroso rescate de Hernán Gil en Venezuela

03 jul. 2026 - 19:48 hrs.

¿Qué pasó?

El bombero chileno que lideró el contacto con Hernán Gil durante las 70 horas de labores bajo los escombros en Catia La Mar, identificado preliminarmente como Vicente Torres tras los agradecimientos del sobreviviente, entregó sus primeras declaraciones luego de ver al ciudadano venezolano recuperándose en el centro asistencial. El rescatista se refirió al estado de salud de Gil y detalló una situación particular respecto a su identidad ocurrida en medio del operativo.

"Me dio mucho gusto verlo en la clínica, en una franca mejoría. Así que le deseo lo mejor para él. Fue un bonito momento", comentó el voluntario, quien se tomó con humor la confusión de nombres por parte de Gil tras el rescate. "Ahí me rebautizó como Vicente, entendiendo aquello, pero sí se acordaba y tenía noción con todo el trauma que se vive ahí adentro", relató Víctor Torres, nombre real del rescatista, enfatizando además que el éxito de la operación se debió a un trabajo colectivo e internacional.

Bomberos de Chile inicia el retorno al país

La histórica hazaña del equipo de rescate chileno ocurrió justo en el cierre de su despliegue humanitario en la zona cero. Según se informó, un grupo de voluntarios ya se encuentra levantando el campamento de Chile debido a que este sábado se cumple el décimo día y final de su misión en el país caribeño.

El contingente nacional emprenderá el viaje de regreso a territorio chileno este sábado, cerca de las 10:00 o 11:00 de la mañana, a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACH). Asimismo, según informó el corresponsal de Meganoticias en Venezuela, Fernando Tineo, se confirmó que no habrá un recambio de personal en la zona. "La misión se termina hoy y no viene otro grupo", ratificó Ezequiel Gallardo, uno de los líderes del equipo USAR, a nuestro periodista.

El complejo escenario en la zona cero tras los terremotos

Pese al milagro de Hernán, la situación en Venezuela sigue siendo crítica y devastadora. De momento, se han confirmado 2.645 fallecidos. Además, según cifras de las Naciones Unidas, aún se registran más de 50.000 personas desaparecidas producto del colapso consecutivo de estructuras y edificios.

A esto se suma la creciente molestia y desesperación de los civiles afectados en las zonas costeras, quienes denuncian la falta de ayuda estatal y exigen la llegada urgente de maquinaria pesada. Según acusan los propios habitantes, las labores manuales no son insuficientes para abrirse paso por las estructuras caídas, manteniendo la angustiosa contrarreloj por encontrar a más sobrevivientes.

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