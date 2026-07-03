Con gol de Messi: Argentina vence a Cabo Verde en la prórroga y clasifica a octavos de final del Mundial

03 jul. 2026 - 20:44 hrs.

¿Qué pasó?

Argentina venció por 3-2 a Cabo Verde en un partido que se definió en una prórroga de infarto. El cuadro argentino supo anteponerse a la selección de la Confederación Africana de Fútbol, pese a las complicaciones que presentó el rival. Con el resultado se meten a los octavos de final del Mundial 2026.

Lionel Messi abrió la cuenta en el minuto 29. Ya en la segunda parte, Deroy Duarte igualó a los 59’, resultado que se mantuvo hasta el final del tiempo reglamentario y obligó a ambas escuadras a disputar el alargue.

En el tiempo extra llegó la lluvia de goles: Lisandro Martínez (92’) puso en ventaja a la “Albiceleste”; luego, Cabo Verde empató en el 103’ con un golazo de Sidney Lopes Cabral. Finalmente, un autogol de Diney selló el triunfo en el minuto 111.

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