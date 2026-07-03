La Gran Rueda y el mega tobogán de hielo CoolSlide extienden su temporada en Parque Araucano: ¿Hastá cuándo estarán?

03 jul. 2026 - 19:20 hrs.

El evento invernal "Invierno Mágico", instalado en Parque Araucano, comuna de Las Condes, confirmó que sus dos atracciones principales —La Gran Rueda y el mega tobogán de hielo CoolSlide— extenderán su funcionamiento hasta el domingo 9 de agosto.

La noticia llega tras un exitoso arranque de temporada y busca posicionar al recinto como el panorama ideal para celebrar el Día del Niño en familia.

CoolSlide: el primer gran tobogán de hielo de Chile

CoolSlide se transformó en el gran debut de esta temporada invernal en la capital. Se trata de una estructura de 8 metros de alto —equivalente a un edificio de cuatro pisos— que cuenta con 12 pistas de descenso simultáneas y un recorrido de 30 metros sobre hielo real.

Su inclinación de 17 grados promete un deslizamiento emocionante y seguro para niños, jóvenes y adultos, según describieron los organizadores.

La Gran Rueda, la postal urbana de Santiago

Junto al tobogán, la emblemática Gran Rueda continuará ofreciendo una vista panorámica de la capital, convirtiéndose en un punto de encuentro para quienes buscan capturar recuerdos desde las alturas.

El recinto también dispone de una zona de food trucks, donde destacan los panqueques holandeses "Poff", pensados para compartir en familia.

Horarios y dónde comprar las entradas

Los horarios de funcionamiento son distintos para cada atracción. La Gran Rueda opera los lunes desde las 15:00 hasta las 22:00 horas, y de martes a domingo desde las 11:00 hasta las 22:00 horas. CoolSlide, en tanto, funciona todos los días de la semana, de 11:00 a 22:00 horas de manera ininterrumpida.

Las entradas están disponibles exclusivamente a través de Puntoticket, y quienes compren de forma online pueden acceder a un 20% de descuento utilizando la Tarjeta Vecino Las Condes o tarjetas del Banco Falabella.

Todo sobre Panoramas