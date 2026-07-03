¿Cuánto es el tope imponible en Chile?: Esto es lo que responde la Dirección del Trabajo

03 jul. 2026 - 20:00 hrs.

El tope imponible es el límite máximo de la remuneración mensual de un trabajador que se toma en cuenta para calcular las cotizaciones obligatorias del sistema previsional.

En otras palabras, aunque una persona gane más que ese monto, las cotizaciones de AFP, salud y accidentes del trabajo solo se calculan hasta ese tope, y no sobre el total del sueldo. Este mecanismo aplica tanto a trabajadores dependientes como a quienes cotizan de forma independiente.

¿Cuál es el monto actual del tope imponible?

Según confirmó la Dirección del Trabajo (DT), a partir del 1 de febrero de 2026 el límite máximo imponible mensual es de 90,0 Unidades de Fomento (UF). Este valor se estableció mediante la Resolución exenta N°237 de la Superintendencia de Pensiones, que dejó sin efecto la resolución anterior, la cual había fijado el tope en 89,9 UF desde el 1 de enero de 2026.

Como la UF varía diariamente según la inflación, el monto en pesos también cambia día a día. Tomando como referencia el valor de la UF de este viernes 3 de julio de 2026 —de $40.828,47—, el tope imponible mensual equivale aproximadamente a $3.674.562. Esto significa que, sobre ese monto, ya no se aplican descuentos previsionales adicionales, independientemente de cuánto gane efectivamente el trabajador.

¿A qué cotizaciones afecta este límite?

El tope de 90 UF rige para tres tipos de cotizaciones obligatorias: las del sistema de AFP (pensiones), las de salud —ya sea Fonasa o Isapre— y las correspondientes al seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, regulado por la Ley N°16.744. Es decir, un mismo límite mensual se aplica de manera transversal a estos tres ámbitos de la seguridad social.

El tope imponible busca establecer un techo razonable para las cotizaciones obligatorias, de manera que los descuentos previsionales no crezcan de forma ilimitada junto con sueldos muy altos. Este mecanismo es revisado periódicamente por la Superintendencia de Pensiones, organismo que puede modificar el valor en UF mediante resoluciones exentas, como ocurrió en este caso al pasar de 89,9 a 90,0 UF en solo un mes.