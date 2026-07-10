Conocida hamburguesería abre primera sucursal en el sur de Chile: Conoce dónde está ubicada y su oferta especial para estudiantes

10 jul. 2026 - 11:40 hrs.

¿Qué pasó?

La oferta de comida rápida en la región de Ñuble sigue sumando cadenas interesadas en instalarse en el lugar. Esta semana abrió el primer local en la zona de una reconocida marca de hamburguesas, sumando un nuevo punto de competencia en el sector sur del país.

Se trata de la cadena Streat Burger, conocida por sus smash burgers. Con esta sucursal, la firma llega a 25 a nivel nacional y concreta una inversión que ronda los 500 millones de pesos para instalarse de forma definitiva en la región de Ñuble.

¿Dónde está ubicado el nuevo local?

El local está en el sector de Quilamapu, concretamente en Avenida Paul Harris 1116.

La estrategia de la marca apunta a abarcar tanto el consumo presencial como el despacho a domicilio. En esa línea, ya trabaja con plataformas de delivery como PedidosYa y Uber Eats. El local también incluye su heladería, Streat Ice Cream.

Descuento especial para estudiantes

Con la apertura del local, también llegaron las ofertas: en esta ocasión serán los estudiantes los beneficiados, sean escolares o universitarios.

Hasta el 31 de agosto de 2026, los jóvenes de entre 14 y 24 años podrán comprar la hamburguesa clásica por $3.990. El beneficio estará activo de lunes a viernes y tiene como requisito obligatorio la presentación de la cédula de identidad al momento de la compra presencial.

El movimiento en Ñuble es el comienzo de una expansión mayor en la zona centro-sur chilena, ya que la empresa planea abrir otra sucursal en la ciudad de Concepción para fines de este mes de julio.

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