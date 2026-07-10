Metro suspende servicio en tres estaciones de la Línea 2

10 jul. 2026 - 11:20 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago informó a las 11:15 horas de este viernes 10 de julio que suspendió el servicio en tres estaciones de la Línea 2.

En específico, el organismo detalló que solo están disponibles los tramos entre Vespucio Norte y Einstein y entre Puente Cal y Canto y Hospital El Pino.

Esto quiere decir que las tres estaciones cerradas de momento son las siguientes:

Cementerios.

Cerro Blanco.

Patronato.

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488.

También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

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