"Ya con la influencia de El Niño": Alejandro Sepúlveda explica cómo irá avanzando el sistema frontal de la próxima semana

10 jul. 2026 - 09:43 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, detalló la trayectoria que seguirá el sistema frontal que se aproxima al país. El evento meteorológico promete un desplazamiento marcado por vientos de temporal y lluvias torrenciales en la zona centro-sur.

El inicio: miércoles 15 de junio

El sistema frontal comenzará a golpear el territorio nacional a mitad de semana, ingresando por el sur. "El miércoles 15, ya este sistema frontal estaría afectando por lo menos desde Maule hacia el sur", explicó Sepúlveda, marcando este día como el punto de partida en las regiones del tramo meridional.

La expansión y los vientos: jueves 16 de junio

Para el jueves, el frente meteorológico experimentará un avance significativo hacia las regiones del norte y el centro del país.

De acuerdo al reporte, el jueves 16 estaría abarcando la zona central. Será en este momento cuando se empiecen a percibir vientos de gran intensidad, especialmente en los sectores litorales.

El especialista advirtió que en la costa de la zona central, Valparaíso y sus alrededores, las rachas "pueden superar los 70 kilómetros por hora".

El estancamiento crítico: viernes 17 y sábado 18 de junio

A diferencia de otros frentes rápidos, este sistema frontal destaca por su persistencia. Sepúlveda detalló que la condición de temporal y precipitaciones "se mantendría el viernes 17 y por lo menos hasta el sábado 18".

Durante este bloque de 48 horas, el frente se estacionará sobre la zona central, provocando que la acumulación de agua alcance niveles alarmantes debido a la continuidad de las lluvias.

El balance final: domingo 19 de junio

Aunque el grueso de las precipitaciones comenzará a declinar de cara al cierre de la semana, los modelos meteorológicos extienden la acumulación total de agua hasta el domingo 19. El impacto geográfico acumulado dejará cifras críticas en los valles interiores.

"En sectores de la zona central, según esta simulación, habla de 150 milímetros. En Santiago al año caen menos de 300", alertó el profesional.

Esto significa que el viaje de este frente —concentrado en Santiago principalmente entre el jueves y el fin de semana— dejará a su paso "por lo menos un tercio de la lluvia anual" para la capital chilena.

Sepúlveda cerró indicando que los datos se irán afinando en los próximos días, pero su trayectoria prevista ya permite comenzar las preparaciones: "La idea no es alarmar, es prepararnos para el que puede ser el primer evento importante de este invierno, ya con la influencia del fenómeno de El Niño", añadió.

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