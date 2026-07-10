En medio de los rumores de ruptura con Rafael Olarra: Lucila Vit mostró su nueva casa

10 jul. 2026 - 08:37 hrs.

¿Qué pasó?

La modelo y presentadora argentina Lucila Vit compartió con sus seguidores de Instagram uno de los logros más grandes de su carrera: se compró una casa. Sin embargo, el hito no pasó desapercibido para el mundo del espectáculo, ya que se concreta justo en medio de los fuertes rumores que apuntan a un quiebre amoroso con el exfutbolista Rafael Olarra.

Mediante las historias de la red social, la comunicadora argentina compartió con evidente emoción los primeros registros de la propiedad, rompiendo una racha de bajo perfil mediático y abriendo las puertas de lo que parece ser el inicio de una etapa completamente independiente.

El esfuerzo detrás del sueño

Acompañada de su hermano durante la recepción del inmueble, la trasandina aprovechó para desahogarse sobre los sacrificios que costó alcanzar esta meta. Lejos de tomárselo a la ligera, Vit enfatizó las renuncias personales que acumuló durante su trayectoria en Chile.

"Si supieran todo el esfuerzo que hay detrás, tengo una emoción enorme", confesó a sus seguidores, añadiendo que la adquisición es el fruto de "muchísimos años de esfuerzo, de dejar cumpleaños, de no pasar fiestas". Con esto, la influencer dejó en claro que la vivienda representa una recompensa a su trabajo.

Una remodelación a su medida

Al recorrer los espacios, el patio trasero se transformó en el gran protagonista de los registros, donde la argentina ya visualiza ambiciosos cambios para adaptar la residencia a sus necesidades diarias y a su estilo de vida saludable.

"Porque los sueños también se cumplen, estoy acá", recalcó con mucho sentimiento mientras adelantaba que el lugar tendrá grandes modificaciones estructurales. Entre los proyectos principales, Lucila reveló que construirá ampliaciones, un techo, una piscina y un centro de entrenamiento. "Acá va a estar mi gimnasio, un sueño hecho realidad", detalló.

El enigma sobre su relación con Rafael Olarra

Pese a la celebración por su nuevo hogar, las dudas en los paneles de farándula no tardaron en instalarse. La entrega coincide con las informaciones que circularon en programas de espectáculo y portales como Infama, donde aseguraron que la pareja habría puesto fin a su historia de amor tras cinco años de relación y con una hija en común.

Hasta el momento, ni la animadora ni el actual comentarista deportivo han confirmado o desmentido oficialmente la ruptura. Por lo pronto, Lucila Vit ha optado por concentrar sus energías de manera pública en la edificación de su nuevo hogar, refugiándose en su círculo familiar cercano.

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