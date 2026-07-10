"A ambos los une Chile": Juan Manuel Astorga destaca encuentro entre Boric y Kast en La Moneda
10 jul. 2026 - 09:17 hrs.
Astorga reflexionó sobre el significado republicano del reciente encuentro entre el presidente José Antonio Kast y el expresidente Gabriel Boric durante la conmemoración de los 200 años de la Presidencia de la República.
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