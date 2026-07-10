Hicieron un forado en el techo: Delincuentes robaron $750 mil desde local comercial en Puente Alto

10 jul. 2026 - 06:50 hrs.

¿Qué pasó?

Una situación de alta tensión se vivió durante las últimas horas en pleno centro de la comuna de Puente Alto, luego de que un grupo de delincuentes protagonizara un robo a una conocida distribuidora. El hecho, que en un principio encendió las alarmas de los vecinos ante un presunto atraco a una sucursal bancaria, movilizó a un amplio contingente de Carabineros.

El suceso se registró específicamente en la intersección de las calles Santo Domingo con Clavero, un sector comercial de alta afluencia cercano a la Avenida Concha y Toro.

El "modus operandi"

Fueron los propios residentes y locatarios del sector quienes, al percatarse de ruidos extraños y movimientos sospechosos en la parte posterior de los inmuebles, llamaron de urgencia al personal policial. Debido a que en dicha manzana se ubica una sucursal bancaria, la primera hipótesis de la comunidad apuntaba a que se trataba de un túnel o forado para robar en ese lugar.

Sin embargo, tras las primeras diligencias e inspecciones en el lugar, Carabineros descartó daños en el banco.

El objetivo era un local comercial

El verdadero blanco de la banda era un local colindante. Los antisociales subieron a la techumbre de la propiedad y realizaron un forado, vía por la cual lograron ingresar al recinto de manera silenciosa.

Una vez dentro del establecimiento, al menos tres sujetos procedieron a registrar las dependencias. De acuerdo con el reporte oficial de Carabineros, la banda logró sustraer la suma de $750.000 en dinero en efectivo, además de diversas especies de valor que se encontraban en el comercio.

Tras concretar el ilícito, los delincuentes salieron rápidamente a la vía pública para abordar un vehículo de escape.

Las informaciones preliminares de los testigos y las cámaras de seguridad apuntan a que el grupo —que finalmente estaría compuesto por entre 4 y 5 sujetos— se fugó a toda velocidad a bordo de una camioneta de color negro.

El procedimiento y todos los antecedentes recopilados en el sitio del suceso fueron remitidos de inmediato al Ministerio Público.

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