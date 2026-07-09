Operativo antidrogas en Peñalolén: Allanan nueve inmuebles y detienen a seis personas

09 jul. 2026 - 17:36 hrs.

¿Qué pasó?

Un megaoperativo de Carabineros se está desarrollando en la población La Faena, en la comuna de Peñalolén, Región Metropolitana, donde el OS7 realiza un allanamiento simultáneo en nueve domicilios como parte de una investigación por microtráfico de drogas.

El procedimiento, arroja hasta el momento un balance preliminar de seis personas detenidas, además de incautación de droga, dinero, municiones y armamento.

¿Qué dijeron desde Carabineros?

La capitana María Belén Galaz, del OS7 de Carabineros, dijo que el allanamiento se realizó producto de "una investigación de 6 meses aproximadamente a la fecha, en conjunto con la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, donde se logró verificar que estos 9 inmuebles de la población La Faena, en la comuna de Peñalolén, se estaban dedicando al delito de microtráfico. Cabe señalar que dentro de estos 9 inmuebles, 3 ya habían sido intervenidos por el mismo ilícito".

"Van 6 detenidos y ya mantenemos incautación de droga, dinero, pero no solo eso, sino que también munición y armamento que se encontró en uno de los inmuebles", agregó la autoridad policial.

Sobre cómo ha sido el desarrollo de las diligencias policiales, la capitana Galaz informó: "Hasta el minuto, ha sido un procedimiento que se ha desarrollado con total normalidad. Los detenidos no han puesto resistencia al actuar de Carabineros y tampoco los vecinos. Ha sido un procedimiento que se ha desarrollado sin ningún inconveniente, ya que aún nos encontramos procediendo y registrando todos los inmuebles".

El operativo se mantiene activo en la comuna de Peñalolén, por lo que no se descarta que el balance de detenidos y de elementos incautados pueda variar en las próximas horas.

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