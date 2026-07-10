"Está igual": Silvia Santelices reaparece a sus 86 años en el tráiler de "Papi Ricky: La película"

10 jul. 2026 - 14:31 hrs.

Hay teleseries que, con el paso de los años, siguen formando parte del recuerdo de millones de chilenos. Una de ellas es "Papi Ricky", producción del año 2007 que marcó a una generación y que ahora volverá con una película que reunirá a parte de su elenco original.

Entre los personajes que quedaron en la memoria de los seguidores está Matilde Ormazábal, rol interpretado por Silvia Santelices, quien era la madre de Catalina (Mane Swett).

Con el reciente estreno del tráiler de "Papi Ricky: La película", causó impacto la aparición de Santelices, quien a sus 86 años se había mantenido alejada de las pantallas en el último tiempo.

"Está igual"

En un pequeño fragmento del tráiler, la actriz aparece en silla de ruedas conversando con su nieta Alicia (Belén Soto) antes de su sorpresivo matrimonio. "Mejor mujer separada que mujer solterona", le dice.

Una escena que generó reacciones entre quienes siguieron la teleserie original, sobre todo por lo parecida que está la actriz a casi 20 años de la producción.

"Está igual" fue una de las frases que más se repitió entre los comentarios de redes sociales. "Estupenda, se ve igual", "Qué alegría ver a Silvia Santelices tan bien" y "Pensé que Silvia Santelices era Meryl Streep", fueron otros de los comentarios.

El presente de Santelices

Aunque no había aparecido en teleseries ni películas en el último tiempo, la actriz ha seguido ligada al mundo de la actuación durante los últimos años, principalmente a través del teatro.

Sin embargo, en octubre de 2025, su nombre volvió a aparecer en los medios luego de que sufriera un accidente durante una función. En esa oportunidad sufrió una caída que provocó que quedara inconsciente por un periodo de tiempo y debiera ser trasladada a un centro asistencial, aunque luego retomó sus actividades.

El regreso de “Papi Ricky” 20 años después

"Papi Ricky: La película" retomará la historia de Alicia, personaje interpretado por Belén Soto, quien ya adulta regresa a Chile para presentar a su futuro esposo.

La producción volverá a reunir a parte del elenco original, incluyendo a Jorge Zabaleta, Mane Swett y la propia Belén Soto, para mostrar cómo han cambiado las vidas de sus personajes con el paso de los años. También habría una breve aparición del personaje de Colomba, interpretado por Tamara Acosta.

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