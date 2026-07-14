Cae integrante de "Las Seductoras": Banda drogaba a sus víctimas para robarles

14 jul. 2026 - 02:33 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer de nacionalidad peruana de 31 años, fue detenida en la comuna de Independencia por SEBV de Carabineros, tras ser identificada como integrante de la banda conocida como "Las Seductoras".

La mujer abordaba a sus víctimas en reuniones sociales donde existía consumo de alcohol. Luego, les suministraba drogas sin su consentimiento y aprovechaba su estado de vulnerabilidad para robarles especies de valor.

La captura fue realizada por personal de la Sección de Búsqueda de Prófugos del Departamento de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV), en medio de diligencias para cumplir con la orden de detención que había sido emitida por el Juzgado de Garantía de Copiapó en junio.

El modus operandi de "Las seductoras"

Como parte del actuar de la banda, la imputada mantenía una orden de detención vigente por los delitos de suministro de drogas sin consentimiento y robo con violencia.

El personal especializado del SEBV logró ubicarla en la Región Metropolitana, lo que permitió concretar su detención en la comuna de Independencia.

La Teniente Savka Herrera, del Departamento SEBV, señaló que "en cuanto a la imputada, mantiene antecedentes policiales por diversos delitos y será presentada al primer control de detención del día de mañana".