Tiroteo en Santiago Centro dejó a tres personas baleadas: Heridos fueron internados en la ex Posta Central

13 jul. 2026 - 07:04 hrs.

¿Qué pasó?

Tres personas resultaron heridas a bala tras un tiroteo ocurrido durante la madrugada de este lunes en la comuna de Santiago. El caso ya está en manos de la Fiscalía de Flagrancia de la zona Centro Norte.

El hecho ocurrió cerca de las 03:30 horas en calle Carmen, a la altura del 1825, casi en la esquina con Ñuble. Por ahora, las autoridades investigan si los disparos comenzaron dentro o fuera de una propiedad del sector que está subdividida y que funcionaría como un cité.

La alerta se encendió cuando una de las víctimas llegó por su cuenta a la ex Posta Central con heridas de gravedad. Mientras el equipo médico lograba estabilizarlo, llegaron al mismo hospital otros dos hombres heridos a bala.

El fiscal a cargo del caso, Felipe Olivari, confirmó que los afectados son dos ciudadanos extranjeros y un chileno. Todos permanecen internados en el centro de salud con pronóstico reservado.

Discusión en local clandestino de comida rápida

Con el avance de las horas, la investigación dio un giro. Las indagatorias preliminares apuntan a que al interior del inmueble funcionaba una venta clandestina de comida rápida, contexto en el cual se habría originado una discusión que terminó en un intercambio de disparos.

Al respecto, el fiscal Felipe Olivari detalló la dinámica que se indaga:

"Lo que sabemos es que efectivamente acá hay una venta clandestina de comida rápida y en esa circunstancia habría una discusión y una pelea entre dos sujetos preliminarmente. Ambos habrían disparado y producto de aquello es que se habrían lesionado estas tres personas que posteriormente llegan al centro asistencial. Lo que estamos tratando de dilucidar es si efectivamente las personas lesionadas tienen participación en estos hechos y si efectivamente son víctimas o podrían ser imputados", explicó el persecutor.

Cámaras de seguridad y peritajes en el lugar

Carabineros mantiene acordonada la zona, donde se encontró una gran cantidad de casquillos de bala en la calle.

Como parte de los primeros trabajos ordenados por la Fiscalía, los policías se están enfocando en revisar los videos de dos cámaras de seguridad ubicadas justo en la entrada de la vivienda. Estos registros serán clave para entender cómo empezó la discusión y poder identificar a los autores de los disparos.

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