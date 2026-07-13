Balacera en San Bernardo deja dos fallecidos y un auto incendiado

13 jul. 2026 - 06:22 hrs.

¿Qué pasó?

Dos hombres fallecieron tras recibir impactos de bala en la población El Manzano, de San Bernardo, en la Región Metropolitana, durante la tarde del domingo 12 de julio, en un hecho que investiga el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía y personal especializado de Carabineros.

El caso se conoció cuando los afectados ingresaron al Hospital El Pino. Según detalló el fiscal ECOH, Pablo Sabaj, las víctimas son dos hombres chilenos, de 19 y 40 años, con antecedentes policiales.

Peritajes en el sitio del suceso

De acuerdo con la información preliminar recabada por las autoridades, el incidente ocurrió en la comuna de San Bernardo. En ese lugar, personal del OS9 y del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros realiza las diligencias.

"Hay vainillas, hay rastros de sangre. Está un auto chocado y quemado", indicó el fiscal Sabaj sobre los hallazgos en el sitio del suceso.

Uno de los puntos que busca esclarecer la indagatoria es la causa del incendio de un vehículo en el sector. "Estamos investigando si el fuego en el auto se originó por una acción intencional o fue producto del choque o de los disparos", precisó el persecutor, agregando que aún se estudia si se disparó desde el interior del automóvil.

Antecedentes de la investigación

Hasta el momento, las autoridades policiales y de salud no han reportado otros lesionados por estos hechos.

Respecto al móvil del doble homicidio, la Fiscalía señaló que no es posible adelantar hipótesis en esta etapa del proceso. No obstante, el fiscal Sabaj confirmó que se analizan elementos encontrados entre las pertenencias de los fallecidos para determinar la causa del ataque: "Estamos viendo los hallazgos que hay", concluyó.