"Sabemos cómo miente el comunismo": La dura respuesta de la UDI a video de Jara y Vallejo sobre debate por las 40 horas

13 jul. 2026 - 22:43 hrs.

¿Qué pasó?

La disputa por la ley de las 40 horas escaló este lunes luego de que la UDI publicara un video para responder al registro difundido por las exministras Jeannette Jara y Camila Vallejo, quienes advirtieron que la jornada laboral "está en peligro" por las modificaciones que impulsa el Gobierno.

En la pieza audiovisual, el partido de derecha rechazó las afirmaciones de las exsecretarias de Estado, acusó que buscan desinformar a la ciudadanía y defendió que la reducción de la jornada laboral no será revertida.

"Sabemos cómo miente el comunismo"

El video fue protagonizado por el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien explicó que "esto de que se acaban las 40 horas y pasamos a 52 horas semanales es una mentira descarada".

En la misma línea, la vicepresidenta del gremialismo, María José Hoffmann, fue más allá y aseguró: "Sabemos cómo miente el comunismo", en un video que incluía la imagen de Vallejo con un gorro de cumpleaños y con Jara con una peluca de payaso.

"Que no te engrupan"

Ramírez también hizo un llamado a hablar "con hechos y no con palabras" y aseguró que el Gobierno alcanzará 50 mil nuevos empleos en octubre, además de 200 mil contrataciones con subsidios, 150 mil empleos con proyectos destrabados y 20 mil subsidios de empleos.

Para cerrar, la diputada Flor Weisse señaló: "Ahora se acuerdan de las familias y el empleo. Cuando fueron gobierno, nos dejaron fundaciones y proyectos trabados. Las familias necesitan trabajo y no discursos".

El video cierra con un hashtag llamado #QueNoTeEngrupanLasComunistas y en su descripción escribieron: "¡No le podemos creer a quien miente y a quienes dejaron el país botado!".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Unión Demócrata Independiente (@udipopular)

¿Qué dijeron Jeannette Jara y Camila Vallejo?

La respuesta de la UDI surgió luego de que las exministras del Partido Comunista difundieran un video en redes sociales alertando sobre los cambios que el Ejecutivo busca introducir en la forma de distribuir la jornada laboral.

"Las 40 horas están en peligro", afirmó Jeannette Jara. Por su parte, Camila Vallejo señaló: "¿Te imaginas trabajar 52 horas en una semana? Porque eso es exactamente lo que algunos quieren permitir".

Ambas sostuvieron que la modificación podría permitir semanas laborales de hasta 52 horas, advirtiendo que ello significaría un retroceso respecto de la reducción de la jornada.

Todo sobre Ley 40 horas