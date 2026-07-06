Kino sortea este miércoles el mayor pozo de su historia: $10.700 millones esperan a uno o más ganadores

06 jul. 2026 - 17:46 hrs.

¿Qué pasó?

Kino realizará el sorteo del premio más grande en sus más de cuatro décadas de historia: una acumulación de $10.700 millones, que podría convertir a uno o más jugadores en los nuevos grandes millonarios de Chile.

El monto histórico es el resultado de varias semanas de acumulación, consolidando un fenómeno que ha mantenido la atención de los jugadores en todo Chile.

Los $10.700 millones corresponden al monto estimado a repartir entre todas las categorías y juegos adicionales, mientras que el Kino, como juego individual, acumula un pozo de $6.270 millones.

Los jugadores participan en varios sorteos a la vez

“Los $10.700 millones representan la acumulación más alta que ha entregado Kino en toda su historia. Es un hito para Lotería y una oportunidad extraordinaria para que miles de personas se permitan soñar con cambiar su vida”, señala Claudio Ossandón, gerente comercial de Lotería.

“Cuando un premio alcanza estas cifras, deja de ser solo un sorteo. Se transforma en conversación en las familias, amigos y compañeros de trabajo que imaginan y sueñan con qué harían si ganaran. Esa ilusión compartida es parte del valor que tiene Kino para los chilenos”, agrega Ossandón.

El ejecutivo destaca, además, que el atractivo del sorteo no solo radica en el monto principal, sino también en las múltiples oportunidades de obtener premios.

Por un valor de $3.500, los jugadores participarán en:

Kino

ReKino

RequeteKino

Chao Jefe $2 millones

Chao Jefe $3 millones

Súper Combo Marraqueta

Las apuestas estarán disponibles hasta las 22:20 horas de este miércoles 8 en Kino.cl, agencias oficiales y los principales supermercados del país. El sorteo será transmitido en vivo el mismo miércoles a través de las plataformas oficiales de Lotería.

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