Pronóstico de lluvia para este martes: Conoce las zonas donde se esperan precipitaciones

06 jul. 2026 - 18:04 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo al reporte de la Dirección Meteorológica de Chile, se espera que distintas zonas del país se vean afectadas por precipitaciones este martes 7 de julio.

En específico, se trata de siete regiones en total en las que se presentaría el fenómeno, la mayoría en la zona sur de Chile.

Zona insular

Según el organismo, en Isla de Pascua, perteneciente a la zona insular de la región de Valparaíso, se esperan chubascos durante todo el día.

Zona central

En Concepción, región de Biobío, se registrarán precipitaciones durante la tarde y noche del martes. En Los Ángeles, el evento se dará en todo el día. En Lebu también, desde la madrugada hasta la noche.

Zona sur

En la región de La Araucanía, en zonas como Villarrica, Pucón, Puerto Saavedra y Temuco, lloverá de principio a fin. En Angol también, a excepción de la madrugada.

En toda la región de Los Ríos precipitará, con lluvias fuertes en la segunda mitad de la jornada, en zonas como Panguipulli, Valdivia y Lago Ranco.

Lo mismo ocurrirá en la región de Los Lagos, con lluvias desde la madrugada hasta la noche del martes en toda la zona.

Extremo sur

Sectores de la región de Aysén, como Puerto Cisnes, Melinka, Lago Verde, Puerto Aysén y Coyhaique, se verán afectados por lluvias en la madrugada y mañana del martes.

En la región de Magallanes también se espera el fenómeno durante gran parte del día. Además, caerá nieve y agua-nieve en zonas como Torres del Paine, Puerto Natales, Punta Arenas y Puerto Williams.

¿Cómo estará el clima en Santiago?

De acuerdo a Meteorología, este martes el centro de la capital permanecerá nublado durante todo el día, con una mínima de 4°C y una máxima de 22°C. No se han pronosticado lluvias en la Región Metropolitana para este martes.

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