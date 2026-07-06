Meteorología emite alarma por "precipitaciones intensas" de hasta 120 mm en zonas de dos regiones
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Este lunes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alarma por "precipitaciones intensas" que dejarán hasta 120 milímetros de agua caída "en corto período de tiempo" en zonas de dos regiones del país.
Alarma por lluvias intensas en dos regiones
La alarma de la DMC, que se origina en un sistema frontal, estará vigente entre la madrugada del martes 7 de julio y la madrugada del miércoles 8 del mismo mes en zonas de las regiones de La Araucanía y Los Ríos.
El organismo advirtió que estas intensas lluvias se desarrollarán con una "isoterma cero alta", es decir, que lloverá donde debería nevar, lo que aumenta el riesgo de aluviones.Ir a la siguiente nota
Región de La Araucanía
- Precordillera: 70-110 mm.
- Cordillera: 70-11 mm.
- Isoterma cero: 2.700-3.200-3.000 m.
Región de Los Ríos
- Litoral: 80-100 mm.
- Cordillera Costa: 80-110 mm.
- Precordillera: 80-120 mm.
- Cordillera: 80-120 mm.
- Isoterma cero: 2.600-3.000 m.
Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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