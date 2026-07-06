"Chile bajo cero": Alejandro Sepúlveda detalla cómo fue la segunda mañana más fría del año y lo que viene para los próximos días

06 jul. 2026 - 09:46 hrs.

¿Qué pasó?

Para este lunes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por "heladas normales a moderadas" en zonas de seis regiones del país, las que dejarían temperaturas mínimas de entre -4°C y -2°C, incluida la Región Metropolitana.

Sin embargo, el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, detalló que finalmente 12 regiones del país registraron temperaturas bajo cero la mañana de este 6 de julio.

"Chile bajo cero", señaló el comunicador para calificar la fría jornada entre el interior de la región de Coquimbo y la región de Magallanes.

¿Cuáles fueron las mínimas en la RM?

El reporte de Sepúlveda para Mucho Gusto se centró principalmente en la Región Metropolitana, en donde detalló que algunas localidades alcanzaron los -6°C, superando así el pronóstico de la DMC.

Según explicó, con las mínimas de este lunes se registró "la segunda mañana más fría en lo que va del año en la capital".

Pirque: -6°C .

. Huenchún (Melipilla): -6°C .

. Pudahuel: -3°C .

. Paine: -3°C .

. Buin: -3°C .

. Colina: -3°C .

. Santiago: -1°C.

¿Continuarán las heladas matinales?

Tras señalar cuáles fueron las mínimas de esta jornada, Sepúlveda explicó que "recién comienza a subir la temperatura después de las 10 de la mañana" y que el panorama "cambiará completamente" al esperarse una máxima de 22°C.

En cuanto a la proyección de la semana, las heladas darían un respiro a los capitalinos, ya que los sistemas frontales que ingresarán al país en los próximos días traerán "algo de nubosidad" a Santiago.

Esta nubosidad provocará entonces que las mínimas lleguen a elevarse entre los 4°C y 7°C para el resto de la semana.

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