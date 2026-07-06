Grupo gastronómico llevará dos de sus marcas a regiones: Así será su expansión

06 jul. 2026 - 10:16 hrs.

¿Qué pasó?

El grupo gastronómico Niu Foods, dueño de la marca Niu Sushi, busca ampliar su negocio a través de nuevos locales que se ubicarán en los patios de comida de distintas regiones del país.

Mediante su formato de comida rápida Niu Express, que ya existe en Santiago, la cadena busca ofrecer una experiencia más rápida y flexible en los malls, aunque sin dejar de lado la calidad que caracteriza a la marca.

¿A qué ciudades llegará Niu Express?

Según informó el Diario Financiero, el primer local regional de Niu Express abrirá en el Mall Marina de Viña del Mar y su inauguración está proyectada para septiembre.

El director ejecutivo de Niu Foods, Alan Schoihet, explicó al citado medio que eligieron esa ciudad porque "está cerca de Santiago, lo que nos permite tener una supervisión muy buena de la operación".

Tras Viña del Mar, la compañía tiene contempladas nuevas aperturas en Portal Temuco y posteriormente en Antofagasta, con el objetivo de seguir llegando a los principales centros comerciales de Chile a medida que encuentren ubicaciones adecuadas.

Un formato pensado para los patios de comida

A diferencia de los restaurantes tradicionales de Niu Sushi, Niu Express fue diseñado especialmente para patios de comida, privilegiando un servicio más rápido y porciones individuales.

Según explicó Schoihet: "Es como un spin-off de Niu Sushi que nace para llevar la calidad y la frescura del sushi a una nueva ocasión de consumo, en patios de comida, con un formato mucho más rápido, más flexible, más conveniente, pero sin perder la frescura y el estándar de la marca".

Entre las diferencias está el tamaño de las porciones, ya que el formato Express ofrece rolls de cuatro piezas, permitiendo que los clientes combinen distintas variedades en una misma compra.

También prepara nuevas aperturas

El plan de crecimiento de Niu Foods contempla inaugurar cerca de 18 nuevos restaurantes durante este año considerando sus distintas marcas: Niu Sushi, Niu Express y su local de comida mexicana, Guacamole.

Según el ejecutivo, alrededor del 35% de esas aperturas estarán ubicadas en regiones. Además, adelantó que Guacamole también comenzará su expansión fuera de Santiago durante 2027.

En paralelo, la empresa continúa ampliando su presencia en el retail con la venta de sus salsas de soya y unagui en Jumbo. También pondrán a la venta su salsa acevichada.

Todo sobre Negocios