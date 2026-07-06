Conductor del carro de Bomberos que volcó y dejó a una voluntaria fallecida dio positivo a consumo de alcohol

06 jul. 2026 - 11:02 hrs.

¿Qué pasó?

El conductor del carro de Bomberos que volcó el domingo en la localidad de Teodoro Schmidt, región de La Araucanía, manejaba bajo los efectos del alcohol. El accidente dejó a una voluntaria fallecida.

El Ministerio Público le confirmó al corresponsal de Meganoticias en la zona, Ignacio Beltrán, que el conductor del carro fue sometido a un alcolehemia que dio un resultado positivo.

A raíz de esto, el imputado será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Nueva Imperial para su control de detención y formalización.

Sin embargo, su presentación ante los tribunales podría verse retrasada ya que actualmente se encuentra hospitalizado.

Conmoción en la región de La Araucanía

Los hechos ocurrieron durante la mañana del domingo, cuando el carro de la Tercera Compañía Barros Arana se desplazaba a una emergencia en un sector rural de Teodoro Schmidt.

Fue en medio de este traslado cuando el conductor chocó a alta energía contra un poste de luz, provocando el posterior volcamiento de la máquina.

Como consecuencia del accidente, la voluntaria identificada como Nicole Ceballos perdió la vida, mientras que otros cinco voluntario -entre estos el conductor- resultaron gravemente heridos.

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