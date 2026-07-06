La aplaudida respuesta de Chapu a comentario sobre su hijo con Monserrat Ballarin

06 jul. 2026 - 11:10 hrs.

¿Qué pasó?

El actor nacional Francisco "Chapu" Puelles compartió una emotiva publicación para celebrar el sexto cumpleaños de su hijo Silvestre.

Sin embargo, más allá del mensaje dedicado al menor, un comentario de una seguidora terminó acaparando la atención y motivó una inesperada respuesta del intérprete, en la que hizo una positiva referencia a su expareja y madre del niño, la actriz Monserrat Ballarin.

En la publicación, Puelles compartió una serie de fotografías junto a Silvestre y Ballarin, acompañadas de un cariñoso mensaje por el cumpleaños de su hijo.

"Que bueno que se parece a la mamá"

"Mi pequeñito estuvo de cumpleaños: 6 añitos de edad, 6 añitos de hijo y para nosotros 6 añitos de madre y padre. Esperamos mucho tiempo para celebrar y cuando el día al fin llegó y estaba todo preparado… 39,4 de fiebre nos obligó a pasar una vez más este gran día los tres juntos", escribió como parte del mensaje.

Fue entonces cuando una usuaria identificada como Catherine comentó: "Que bueno que se parece a la mamá".

Aunque la frase generó molestia entre algunos seguidores del actor, Puelles reaccionó con tranquilidad y aprovechó la oportunidad para dedicarle un elogio a su expareja.

"Cierto. Me honra que se parezca a una mujer tan respetuosa y buena gente", respondió el actor, comentario que rápidamente comenzó a recibir reacciones positivas en la publicación.

Francisco Puelles Instagram

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