Expulsan de Chile a ciudadano colombiano tras cumplir condena por robo con violencia

06 jul. 2026 - 00:12 hrs.

¿Qué pasó?

Un equipo especializado de la Policía de Investigaciones (PDI) concretó este fin de semana la expulsión del país de un ciudadano colombiano, quien abordó un vuelo comercial tras cumplir una condena de cuatro años de cárcel por el delito de robo con violencia en Chile.

El Subprefecto Francisco Quezada, POLINT, informó que "luego de cumplir una condena de 4 años en nuestro país, se dio cumplimiento a la resolución de expulsión emanada del Servicio de Migraciones. Además, el expulsado mantiene una orden de captura en su país de origen por el delito de violencia intrafamiliar agravada".

Desde la PDI señalaron que, gracias a la permanente cooperación internacional e interinstitucional con otras policías, el ciudadano expulsado será entregado a las autoridades colombianas una vez que el vuelo arribe a ese país.

Todo sobre Policial