Semana clave para la bencina: Proyectan nueva disminución a partir de este jueves

05 jul. 2026 - 16:31 hrs.

¿Qué pasó?

El próximo jueves 9 de julio se perfila como una jornada clave para el bolsillo de los chilenos. Tras meses de intensas presiones inflacionarias y un histórico "bencinazo" ocurrido en marzo pasado, las proyecciones de expertos anticipan una de las caídas más significativas en los combustibles en lo que va del año.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) dará a conocer este miércoles su esperado informe de cálculo de precios, el cual activará el reajuste que opera en el país cada cuatro semanas. Todo apunta a que este cambio será sumamente favorable para los conductores y para el sector logístico nacional.

¿Cuánto bajarán las gasolinas y el diésel?

Según adelantó el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se espera que el precio de las gasolinas anote un retroceso que rondará los 100 pesos por litro.

Sin embargo, los analistas del mercado y los expertos sectoriales se muestran aún más optimistas de acuerdo con el comportamiento de las últimas semanas: Estiman que las gasolinas podrían retroceder en un rango de 90 a 120 pesos por litro.

Por su parte, el diésel registraría un alivio todavía mayor. Para este jueves se prevé una baja que se movería entre 100 y 140 pesos por litro.

Los factores detrás del descenso internacional

Este alivio en los precios locales responde de manera directa a la moderación del escenario geopolítico global. A pesar de la enorme distancia geográfica de Chile respecto a los centros de conflicto en Oriente Medio, las repercusiones llegan de igual forma.

Actualmente, el valor del barril de petróleo se ha estabilizado en torno a los 72 dólares, una cifra muy similar a los niveles previos al estallido de la crisis energética mundial.

"La gasolina sigue un ritmo parecido al del petróleo, pero no idéntico, porque tienen los costos de refinación y estas primas de refinación han subido porque se han destruido muchas refinadoras en el mundo", sostuvo el ministro Quiroz.

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