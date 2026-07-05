Christell Rodríguez compartió en redes sociales tierno video del día que supo que sería madre

05 jul. 2026 - 16:48 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de las últimas semanas de su embarazo, Christell Rodríguez compartió en su cuenta de Instagram un íntimo video del día en que descubrió que se convertiría en madre por primera vez.

El registro muestra el especial momento que vivió junto a su esposo, Robertto Parra, con quien contrajo matrimonio en febrero de 2023. En las imágenes, la cantante de 28 años aparece sosteniendo un test de embarazo mientras intenta asimilar el resultado, visiblemente emocionada y sorprendida por la noticia.

Instantes más tarde, su esposo llega al lugar y Christell le revela que está embarazada. Al conocer el resultado, ambos se abrazan emocionados y celebran juntos el inicio de esta nueva etapa, en un registro que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

La publicación fue compartida cuando la intérprete ya se encuentra en la recta final de su embarazo, recordando uno de los momentos más significativos que ha vivido junto a su pareja desde que comenzaron a formar una familia.

Fue en marzo pasado cuando Christell y Robertto Parra anunciaron públicamente que estaban esperando a su primer hijo. Días después revelaron que el bebé es un niño y, más adelante, confirmaron que llevará por nombre Valentino.

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Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Christell ? | Cantante & Comunicadora (@christell_oficial)

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