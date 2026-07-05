Noruega con un imparable Haaland eliminó a Brasil del Mundial: Equipo sudamericano perdió penal en el primer tiempo

05 jul. 2026 - 18:04 hrs.

¿Qué pasó?

La Selección de Noruega dio una de las sorpresas del Mundial 2026, luego de derrotar por 2-1 a Brasil, en un partido válido por los octavos de final del certamen.

Ambos tantos fueron anotados por su máxima estrella y goleador: Erling Haaland. El primero lo marcó de cabeza en el minuto 79, mientras que el segundo lo puso con un potente zurdazo (90).

En los sudamericanos jugó Neymar, quien anotó de penal en el minuto 90 (+10). Además, se debe considerar que el conjunto amazónico perdió un penal en el primer tiempo.

Los "vikingos", uno de los cuadros revelación del campeonato, esperan ahora por el ganador del duelo que disputarán México e Inglaterra.

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