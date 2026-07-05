Octavos de final Mundial 2026 este domingo: México quiere seguir en competencia y Noruega busca frenar a Brasil
Marruecos y Francia fueron las primeras selecciones en superar los octavos de final del Mundial 2026, luego de que vencieran a Canadá y Paraguay, respectivamente. Pero aún restan seis llaves por definir y este domingo se conocerán a dos nuevos cuartofinalistas.
Brasil y Noruega serán los encargados de abrir los fuegos este domingo, en un duelo que tendrá a Vinícius Júnior y Erling Haaland como las principales atracciones de sus países.
Por otro lado, uno de los anfitriones, México, recibirá a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México, en el que los locales tienen la misión de mantenerse en competencia y demostrar su verdadero potencial ante uno de los favoritos.Ir a la siguiente nota
¿A qué hora son los octavos de final este domingo 5 de julio?
Los duelos de octavos de final de este domingo 5 de julio por la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se jugarán de la siguiente manera:
- Brasil vs Noruega - 16:00 horas.
- México vs Inglaterra - 20:00 horas.
Cabe mencionar que ambos horarios corresponden a la hora chilena.
Los partidos de octavos de final que restan por jugar son Portugal-España y Estados Unidos-Bélgica (lunes); y Argentina-Egipto y Suiza-Colombia (el martes).
Una vez terminada la ronda de octavos de final, comienzan los cuartos con el duelo entre Marruecos y Francia, que se disputará el próximo jueves 9 de julio.
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