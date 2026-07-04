Mueren cuatro personas en accidente entre bus interurbano y vehículo en cercanías del Salar de Atacama

04 jul. 2026 - 07:38 hrs.

¿Qué pasó?

Un fatal accidente de tránsito se registró en la región de Antofagasta, y dejó cuatro personas fallecidas y múltiples heridos. Se trató de una colisión de alta energía en las cercanías del Salar de Atacama, lo que movilizó de inmediato a los equipos de emergencia.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el hecho ocurrió el viernes recién pasado, alrededor de las 19:15 horas, específicamente a la altura del kilómetro 129 de la Ruta 23-CH, en la comuna de San Pedro de Atacama.

El accidente consistió en un fuerte impacto frontal entre un vehículo mayor —identificado como un autobús interurbano— y un automóvil de menor tamaño.

A causa de la violencia del impacto, las cuatro personas que viajaban en el vehículo menor perdieron la vida en el lugar. Por su parte, entre los ocupantes del autobús interurbano se reportaron inicialmente cuatro personas lesionadas con heridas de distinta gravedad.

Operativo de rescate y traslados médicos

Tras la alerta, personal de Carabineros de Chile se constituyó en el sitio del suceso para resguardar la zona y coordinar los primeros auxilios. Las labores de rescate contaron con el apoyo fundamental de ambulancias.

Debido a las complejas condiciones climáticas imperantes en la zona cordillerana al momento del siniestro, los equipos médicos decidieron evacuar preventivamente a todos los pasajeros del autobús.

En total, 35 pasajeros fueron trasladados hasta un centro médico. En dicho recinto médico se brindó atención prioritaria a quienes resultaron con lesiones visibles, mientras se evaluaba el estado de salud del resto de los viajeros.

Con el objetivo de esclarecer de forma rigurosa la dinámica del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes, la Fiscalía Local instruyó la concurrencia inmediata de personal especializado de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros. Este equipo técnico, junto con el Servicio Médico Legal, quedó a cargo de las pericias científicas.

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