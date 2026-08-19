Detenida revela que tiene tuberculosis activa y obliga a evacuar comisaría en La Serena

19 ag. 2026 - 14:10 hrs.

¿Qué pasó?

Un protocolo sanitario preventivo activó Carabineros en la 6ª Comisaría Las Compañías, en La Serena, luego de que una mujer detenida durante la tarde del martes por mantener una orden judicial vigente fuera confirmada con tuberculosis activa.

La situación fue detectada tras realizarse las diligencias correspondientes y verificarse los antecedentes médicos de la mujer. Una vez confirmado su diagnóstico, la institución adoptó de inmediato una serie de medidas preventivas para resguardar al personal policial y a las personas que permanecieran en la unidad.

Desde Carabineros recalcaron que se trató de un procedimiento preventivo y que se activaron los protocolos correspondientes tras conocer la condición médica de la detenida.

Nuevos detenidos fueron trasladados a otra comisaría

Como parte de las medidas adoptadas, Carabineros dispuso que los nuevos detenidos fueran trasladados temporalmente hasta la 1ª Comisaría de La Serena, con el objetivo de evitar que permanecieran en los calabozos de la unidad donde estuvo la mujer.

En paralelo, se realizaron las gestiones para verificar su condición médica y obtener los elementos de protección necesarios para los funcionarios que pudieran haber tenido contacto con ella.

La institución señaló que las medidas fueron implementadas una vez que se confirmó médicamente que la mujer presentaba tuberculosis activa.

Sanitizan los calabozos

Otra de las acciones realizadas fue la sanitización preventiva de los calabozos de la 6ª Comisaría Las Compañías.

El procedimiento fue efectuado por funcionarios de guardia de la propia unidad, utilizando cloro para realizar la limpieza y desinfección de los espacios donde permaneció la detenida.

Carabineros indicó que estas acciones buscan mantener condiciones sanitarias adecuadas al interior del recinto y prevenir eventuales riesgos para funcionarios y personas que ingresen a la unidad.

Mujer fue detenida por mantener una orden vigente

La mujer había sido detenida durante la tarde del martes debido a que mantenía una orden judicial vigente.

Tras su ingreso a la comisaría y las diligencias posteriores, se verificaron sus antecedentes médicos y se confirmó que presentaba tuberculosis activa, situación que llevó a Carabineros a activar inmediatamente el protocolo preventivo.

La institución reiteró que las medidas adoptadas corresponden a acciones de carácter preventivo, destinadas a resguardar la salud y seguridad de quienes cumplen funciones en la comisaría y de las personas que permanecen en sus dependencias.