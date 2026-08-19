¿Tienes un teléfono móvil con prepago? Esto es lo que tienes que cumplir desde este 20 de agosto

19 ag. 2026 - 14:00 hrs.

El uso del celular es parte de la vida cotidiana y, para muchas personas, mantener activa una línea prepago es la forma más sencilla de contar con telefonía móvil.

Sin embargo, desde esta semana comenzará a aplicarse una nueva exigencia en el marco de la Ley General de Telecomunicaciones, que busca reforzar la seguridad asociada a este tipo de números.

Esto es lo que tienes que cumplir desde este 20 de agosto

Desde este jueves 20 de agosto, las líneas móviles prepago deberán estar asociadas a la identidad de una persona. La medida también obliga a las compañías a mantener actualizado el registro de sus usuarios.

El objetivo es facilitar la investigación de estafas telefónicas y otros delitos, además de fortalecer las herramientas para bloquear equipos que hayan sido robados o extraviados.

¿Cómo se realiza este registro?

Para realizar el registro, los clientes deberán entregar su nombre completo, datos de la cédula de identidad o pasaporte, dirección y un teléfono de contacto. El correo electrónico será opcional.

Las compañías también incorporarán información técnica de la línea y del equipo, como los números IMEI, MSISDN e IMSI. Los datos personales deberán contar con medidas de protección.

La obligación contempla tanto las nuevas líneas prepago como aquellas que ya están activas. En estas últimas, el registro podrá solicitarse cuando el usuario realice determinadas acciones, como una recarga.

Según consignó el medio Chócale, desde Entel explicaron que quienes tengan una línea sin registrar dispondrán de 10 días corridos desde el 20 de agosto para completar el procedimiento.

¿Y qué pasa si no se realiza el registro?

Si no se hace el registro, aunque el número y el saldo disponible podrán mantenerse, una vez cumplido el plazo no será posible efectuar nuevas recargas hasta completar el registro.