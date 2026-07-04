Marruecos golea a Canadá y avanza a cuartos de final del Mundial: Espera por Francia o Paraguay

04 jul. 2026 - 15:17 hrs.

En el marco de los octavos de final del Mundial 2026, Marruecos derrotó este sábado con un contundente 3 a 0 a la selección de Canadá, clasificando de esta manera a la siguiente fase del evento deportivo.

Un primer tiempo de ajedrez táctico

El encuentro comenzó con un ritmo calculador por parte de ambas escuadras. Canadá, dirigida por Jesse Marsch, llegaba con la motivación por las nubes al disputar los primeros octavos de final de su historia en la categoría masculina.

Durante los primeros 45 minutos, los norteamericanos supieron pararse firmes y competirles de igual a igual a los marroquíes en la posesión. El orden defensivo impuesto por los canadienses maniató el circuito de juego comandado por Brahim Díaz y Achraf Hakimi.

Salvo un par de aproximaciones aisladas y juego físico que costó tarjetas amarillas para ambos bandos, el descanso llegó con un cerrado y justo 0 a 0.

El vendaval africano en el complemento

Sin embargo, el guion cambió de manera radical en el segundo tiempo. Los pupilos de Mohamed Ouahbi saltaron al campo con una marcha más alta y no tardaron en romper el candado canadiense.

Al minuto 49, el talentoso mediocampista Azzedine Ounahi abrió la lata con un gran remate que dejó sin opciones al guardameta Maxime Crépeau, desatando la locura de la fanaticada marroquí en las gradas.

Obligada a buscar el empate, Canadá adelantó líneas y mandó a la cancha a figuras como Cyle Larin y Alphonso Davies. A pesar del ímpetu de la "Hoja de Maple", Marruecos aprovechó a la perfección los espacios.

Al minuto 81, nuevamente Ounahi apareció en el área para firmar su doblete de la tarde y poner el 2 a 0 que sentenciaba anímicamente el compromiso.

Ya con el tiempo cumplido, en el minuto 90+7, el ingresado Soufiane Rahimi selló la goleada definitiva empujando un contragolpe letal.

Marruecos vs. Canadá / AFP

Marruecos espera por Francia o Paraguay

Con esta imponente victoria, Marruecos certifica su clasificación entre los ocho mejores equipos de la Copa del Mundo.

El conjunto africano se trasladará ahora hacia Boston para disputar los cuartos de final, donde esperan pacientemente por el ganador del electrizante cruce entre Francia y Paraguay, que se ven las caras a las 17:00 horas (horario de Chile) de este sábado.

Todo sobre Mundial 2026