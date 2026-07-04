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Francia supera con lo justo 1-0 a Paraguay y avanza a cuartos del Mundial

¿Qué pasó?

Francia derrotó por 1-0 a Paraguay este sábado en Filadelfia y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Marruecos en busca de un lugar en las semifinales.

El único gol del encuentro fue obra  de Kylian Mbappé, quien convirtió un lanzamiento penal a los 70 minutos. Con ese tanto, el delantero llegó a siete anotaciones en el torneo e igualó a Lionel Messi como máximo goleador de la Copa del Mundo.

El próximo rival de Francia será Selección de Marruecos, que más temprano venció por 3-0 a Canadá y selló su clasificación a los cuartos de final. Ambos equipos volverán a enfrentarse tras la semifinal del Mundial de Catar 2022, en la que los franceses se impusieron sobre el conjunto africano.

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Por su parte, la Selección de Paraguay, dirigida por Gustavo Alfaro, regresó a una Copa del Mundo por primera vez desde Sudáfrica 2010 y estuvo cerca de forzar un resultado distinto gracias a un sólido planteamiento defensivo.

Sin embargo, a los 70 minutos, el ingreso de Désiré Doué resultó clave. El atacante recibió una infracción dentro del área por parte de Diego Gómez, acción que terminó en el penal convertido por Mbappé y que definió el encuentro.

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Con la eliminación paraguaya, Sudamérica quedó con tres selecciones en competencia: Selección de Argentina, Selección de Brasil y Selección de Colombia.

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