Trágico accidente de tránsito deja un conductor fallecido en San Bernardo

05 jul. 2026 - 07:58 hrs.

¿Qué pasó?

Un fatal accidente de tránsito se registró en la madrugada de este domingo en la comuna de San Bernardo, y dejó como saldo una persona fallecida y un lesionado de diversa consideración. El hecho movilizó a personal de emergencia y policial hasta la zona sur de la Región Metropolitana.

El siniestro ocurrió pasadas las 02:00 horas a la altura del 14.680 de la avenida Padre Hurtado. Por causas que se encuentran bajo investigación, un furgón utilitario y un automóvil station wagon marca Hyundai Tucson —ambos circulando en dirección al sur— colisionaron de forma violenta.

La dinámica del accidente y consecuencias fatales

Según los antecedentes preliminares entregados por las autoridades, en ambos vehículos viajaban únicamente sus respectivos conductores. La fuerza del impacto provocó que el conductor del Hyundai Tucson perdiera por completo el control de la máquina.

El automóvil se desvió de la calzada e inició una descontrolada trayectoria. En un primer impacto chocó contra la estructura de una iglesia local, y luego terminó estrellándose contra la reja perimetral de un establecimiento educacional del sector.

Por otro lado, el conductor del furgón utilitario —un hombre de aproximadamente 40 años— logró sobrevivir al impacto. Fue estabilizado y trasladado de urgencia por personal de salud hasta el Hospital El Pino, donde se constató que presentaba lesiones de carácter leve y se mantiene fuera de riesgo vital.

Peritajes e investigación en desarrollo

Al sitio del suceso concurrieron rápidamente voluntarios de Bomberos y un equipo del SAMU, quienes solo pudieron constatar el deceso de la víctima. Posteriormente, personal de la 62.ª Comisaría de Carabineros adoptó el procedimiento de rigor.

Por instrucción del Ministerio Público, la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros quedó a cargo de las diligencias. Los peritos especializados se encuentran trabajando en el sitio del suceso para:

Establecer la dinámica exacta de la colisión.

Determinar posibles responsabilidades de los involucrados.

Evaluar si existió exceso de velocidad o si alguno de los conductores manejaba bajo los efectos del alcohol.

Asimismo, los uniformados se encuentran revisando las imágenes de las cámaras de seguridad de los recintos colindantes, las cuales serán clave para esclarecer cómo ocurrieron estos trágicos hechos.

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