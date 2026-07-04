Hasta -8°: Emiten "aviso" por heladas para este domingo en zonas de dos regiones del sur de Chile

04 jul. 2026 - 12:20 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por "heladas normales a moderadas" que se registrarán en la jornada de este domingo 5 de julio en diversos sectores de la zona sur del país.

El fenómeno climático se concentrará principalmente durante las primeras horas del día, extendiéndose desde la madrugada hasta la mañana del domingo.

De acuerdo con el reporte oficial, las condiciones de estabilidad atmosférica propiciarán un descenso drástico en los termómetros, afectando de manera directa a sectores específicos de las regiones de Los Lagos y Aysén.

El detalle del aviso meteorológico

El aviso meteorológico especifica que las heladas se presentarán con mayor fuerza en las siguientes áreas geográficas:

Región de Los Lagos: Las zonas afectadas corresponden a la Cordillera Austral y la Patagonia Subandina. Para estos sectores interiores y cordilleranos se pronostican temperaturas mínimas extremas que podrían descender hasta los -6°C .

. Región de Aysén: El fenómeno cubrirá la Patagonia Subandina Norte y la Patagonia Subandina Sur. En esta zona, el impacto del frío será aún más severo, esperándose valores mínimos que podrían alcanzar hasta los -8°C.

Recomendaciones ante el frío extremo

Frente a este escenario de heladas moderadas a severas, los organismos de emergencia sugieren adoptar medidas de autocuidado básicas, pero esenciales:

Protección personal : Vestir en capas (método cebolla) para mantener el calor corporal y evitar cambios bruscos de temperatura al salir de espacios calefaccionados.

: Vestir en capas (método cebolla) para mantener el calor corporal y evitar cambios bruscos de temperatura al salir de espacios calefaccionados. Cuidado del hogar : Proteger las cañerías externas de agua con aislante térmico para evitar que se congelen y se rompan debido a la presión del hielo.

: Proteger las cañerías externas de agua con aislante térmico para evitar que se congelen y se rompan debido a la presión del hielo. Conducción segura: Se advierte a los conductores que extremen la precaución en las rutas y caminos interiores de ambas regiones ante la alta probabilidad de que se forme escarcha negra en el pavimento, lo que reduce significativamente la tracción de los vehículos.

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