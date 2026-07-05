Temblor se percibe en la zona centro-norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

05 jul. 2026 - 08:07 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,6 se percibió durante la mañana de este domingo 5 de julio en la zona centro-norte de Chile, cuando el reloj marcaba las 07:57 horas.

Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se produjo 14 kilómetros al suroeste de Parque Fray Jorge, en la región de Coquimbo. La profundidad fue de 27 kms.

Por el momento, Senapred no ha comunicado acerca de personas lesionadas o caída de servicios básicos a raíz de este sismo.

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