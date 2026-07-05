Se resistió al asalto y la tiraron al suelo: Conductora sufre el robo de su vehículo por parte de tres delincuentes en Ñuñoa

05 jul. 2026 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento robo con intimidación se registró la noche del sábado en la comuna de Ñuñoa, donde a una mujer le sustrajeron su vehículo. El hecho, ocurrido en un sector residencial, quedó completamente registrado por las cámaras de seguridad del barrio, cuyas imágenes muestran la agresividad con la que actuaron los antisociales.

El delito se produjo cerca de las 21:15 horas en la calle Brumas. En ese lugar, la víctima estaba estacionada al interior de su automóvil cuando fue abordada de manera sorpresiva por los asaltantes.

El modus operandi de la banda

De acuerdo con los registros audiovisuales del sector, los delincuentes se movilizaban a bordo de un vehículo particular. Los sujetos interceptaron a la víctima, deteniendo su automóvil justo en frente del de ella, bloqueándole el paso e impidiendo cualquier maniobra de escape.

Acto seguido, tres delincuentes descendieron rápidamente del móvil y, mediante amenazas directas, la obligaron a bajar del auto. Fue en ese instante donde se vivió el momento de mayor tensión.

Se produjo un forcejeo donde la conductora intentó resistirse al asalto, generándose un violento forcejeo con uno de los delincuentes. Posteriormente, el sujeto la empujó con fuerza, lo que provocó que la mujer cayera al suelo.

Finalmente, con la víctima en la calzada, los ladrones abordaron el auto y escaparon del lugar junto al vehículo en el que llegaron, y huyeron en dirección desconocida.

Una maniobra para salvar el celular

Las imágenes de seguridad también revelaron una rápida reacción de la mujer en medio del atraco. Al verse arrastrada fuera del auto, la víctima intentó lanzar su teléfono celular hacia el interior del antejardín de un domicilio, aparentemente con la intención de evitar que fuera robado.

Una vez consumado el robo y tras la huida de la banda, los ruidos alertaron al barrio. Por ende, vecinos del sector salieron rápidamente de sus viviendas para prestarle auxilio y contención a la afectada.

Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias del caso quedaron a cargo de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Sur Oriente de la Policía de Investigaciones (PDI).

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