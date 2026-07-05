Hurubachi Pardo tras dejar Volverías con tu ex? 2: "Me llevo algo que nunca esperé"

05 jul. 2026 - 09:32 hrs.

¿Qué pasó?

El exitoso reality de Mega, ¿Volverías con tu ex? 2, vio partir esta semana a dos de sus integrantes: El abogado Claudio Rojas y la periodista Hurubachi Pardo.

Fue precisamente esta última, que dejó el encierro para seguir a su enamorado, quien agradeció el cariño recibido en una experiencia nueva para ella.

A través de su cuenta de Instagram, la comunicadora envió un mensaje a sus compañeros de casa y también a todo el público que la conoció vía TV.

¿Qué dijo Hurubachi?

“Hace poco se vio mi salida de ¿Volverías con tu ex? 2, una experiencia que jamás imaginé que iba a vivir y que, sin duda, me dejó muchísimos aprendizajes”, dijo en su red social.

Añadió que “volver a ver ese momento, acompañada del cariño de mis compañeros, me vuelve a llenar el corazón. Dentro de esta aventura conocí a personas maravillosas, con quienes compartí momentos únicos y con quienes creé lazos que espero mantener para siempre”.

Para cerrar, expresó que “también me llevo algo que nunca esperé: todo el cariño que recibí de ustedes desde afuera. Leer sus mensajes, sentir su apoyo y darme cuenta de que tantas personas conectaron conmigo ha sido un regalo enorme, uno que voy a agradecer siempre”.

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