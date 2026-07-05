Temblor en el norte del país: Revisa la magnitud y epicentro del sismo

05 jul. 2026 - 06:21 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este domingo 5 de julio se registró un sismo de magnitud 4,4 en la región de Atacama, cuando el reloj marcaba las 06:11 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 16 kilómetros al sureste de El Salvador, a 52 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.