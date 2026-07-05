Temblor en el norte del país: Revisa la magnitud y epicentro del sismo
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este domingo 5 de julio se registró un sismo de magnitud 4,4 en la región de Atacama, cuando el reloj marcaba las 06:11 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 16 kilómetros al sureste de El Salvador, a 52 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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