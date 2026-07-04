Temblor se registra en la zona central: Conoce la magnitud y epicentro del sismo
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
La tarde de este sábado 4 de julio, se registró un sismo de magnitud 3.5 a las 17:42 horas en la zona central del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.Ir a la siguiente nota
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 20 km al oeste de Quintero, en la región de Valparaíso, con una profundidad de 27 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.