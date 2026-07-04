Temblor se registra en el norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

04 jul. 2026 - 15:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,4 se registró en la tarde de este sábado 4 de julio en el norte del país, justo cuando el reloj marcaba las 14:48 horas.

Según información otorgada por el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se produjo 32 kilómetros al Sureste de Pica, en la región de Tarapacá. La profundidad fue de 105 kms.

Por el momento, desde Senapred no han informado acerca de personas lesionadas o caída de servicios a raíz de este evento.

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